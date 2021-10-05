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【北斗】新星ハイヤー（市飯生１）は１０月１日から、交通事業者、有識者...
第一交通産業グループのことぶき第一交通（函館市広野町）と美咲第一交通...
函館市企業局交通部によると、函館市電の８月の乗客数は前年同月比約０・...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...
【七飯、森】ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正に合わせ、函館線５駅を含む無...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...
日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）の航空各...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
函館市船見町の古刹、高龍寺（永井正人住職）では、同寺所蔵の掛け軸や書...
函館文化会（金山正智会長）は、優れた活動を進める郷土史研究者を顕彰す...
函館映画鑑賞協会は１１日、今年の特別例会（函館新聞社など後援）として...
いつの間に…と思わせるほどの早さで月日は流れ、今年もあ...
函館公園（青柳町）で３日、園内の歴史スポットを巡る散策体験会が開かれ...
岸田文雄首相が４日、１４日に衆院を解散し、衆院選を１９日公示、３１日...
「私は決して、希望して行ったわけではございませんので。むしろ泣く泣く...
岸田文雄内閣が４日発足した。コロナ禍の厳しい状況下での感染防止対策や...
〇…まる元らくらく運動教室の認知症予防セミナーが９月２...
道南のＮＰＯや市民団体が集う第１７回ＮＰＯまつり（実行委主催）のＺｏ...