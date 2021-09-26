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日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...
【七飯、森】ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正に合わせ、函館線５駅を含む無...
ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...
日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）の航空各...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...
道南のバー・スナックなどで構成する函館社交飲食連合会（川村隆夫会長）...
★秋の夜空に大輪（１９日） 「はこだてＨＡＮＡＢＩ２０２１」（函館新...
函館市谷地頭町２５のカフェ「クラシック」（近藤伸オーナー）で、東京都...
池田桂子さんと滝亜矢さんによるフルートアンサンブル「Ｌａ ｐｌａ Ｄ...
函館市は、毒キノコによる食中毒の未然防止を図るため１１月１日まで、月...
介護施設などへの就職希望者らを対象とした福祉職場説明会（函館市社会福...
函館市は１０月１日まで、介護施設で補助的な業務を担う「介護助手」を雇...
道は、道循環器病対策推進計画（仮称）に道民の意見を反映するため、パブ...
南茅部高校（藤井浩之校長、生徒２８人）でこのほど、リモートによる今年...
函館男声合唱団（河野象威代表）の第１５回定期演奏会が２３日、函館市民...