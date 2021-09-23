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ＪＲ函館駅前の「スマイルホテル函館」（若松町）が１９日で営業を終了し...
日本航空（ＪＡＬ）、全日空（ＡＮＡ）、ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）の航空各...
道内に出ていた新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言の今月３０日までの...
ＪＲ北海道は８日、今年度第１四半期（４～６月）の線区別収支と利用状況...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０Ｂ型...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
○…オーガニック食品の量り売り店「山崎商店」（山崎恵子...
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古流かたばみ会北海道支部（仲谷理燿支部長）は２６日午後１時半から、第...
七飯町在住の臨床美術士、中村まゆみさん（６３）は２２日から、函館市地...
函館高等支援学校（立田俊治校長）で２１日、さまざまなニュースポーツを...
東京都墨田区在住の奥村誠章さん（５１）は、６月から北海道１７９市町村...
函館市議会第３回定例会で認定された市の２０２０年度一般会計決算は、次...
観光庁は、新型コロナウイルスの影響で経営状況が悪化している宿泊事業者...