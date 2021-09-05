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函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...
日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
ＪＲ北海道は夏の行楽シーズンに合わせ、北海道新幹線開業５周年記念「常...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
日本航空（ＪＡＬ）、ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの...
中学軟式野球の第１３回全日本少年春季大会函館支部大会（函館軟式野球連...
函館軟野連あさ野球...
【函館、江差】行方不明者の捜索や犯罪捜査などに協力する嘱託警察犬とし...
カトリック湯川教会（函館市駒場町）を拠点に、函館市内・近郊の高校生や...
東京パラリンピックの陸上競技、女子２００メートル（Ｔ４７）が３日、オ...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は８月３１日、７月の雇用失業情勢を...
【七飯】函館開発建設部と国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所（寒...
函館市企業局交通部は３日、市電８１０１号車を駒場車庫から京王重機整備...
○…五稜郭タワー（中野恒社長）は７、８の両日午後７時から「月下美人鑑...
函館市山の手２の陶芸教室「函館バウハウス工房」（函館市山の手２、佐藤...