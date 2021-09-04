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日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルス感染症の影響による需要動向から...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
ＪＲ北海道は夏の行楽シーズンに合わせ、北海道新幹線開業５周年記念「常...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
日本航空（ＪＡＬ）、ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの...
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函館臨床福祉専門学校は８月３１日、介護実習Ⅱ報告会を開いた。２年生１...
【北斗】市教委は１８日から市内の小学生を対象に行う「１日図書館司書体...
第４５回樺太引揚者上陸記念碑記念祭（函館市主催）が３日、函館市大手町...
道立函館美術館で開催中の特別展「魔法の美術館」（２６日まで）の入場者...
函館市教委は３日、函館中部小学校で新型コロナウイルスのクラスター（感...
函館朝市内で８月まで営業していた手作りジェラートの専門店「北海道ファ...
高文連道南支部写真部地区大会高校写真展（道高文連道南支部写真専門部主...
新型コロナウイルス禍で苦境に立つ函館市内の食品関連業者の商品をＰＲす...
岩手県花巻市の特産品を集めた「第２回お取り寄せ！いわて花巻プチうまい...
函館市川汲町で営業していた「能戸自動車整備工場」が１日から、北斗市追...