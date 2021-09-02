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ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
ＪＲ北海道は夏の行楽シーズンに合わせ、北海道新幹線開業５周年記念「常...
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函館税関（１日） 防衛省＝防衛医科...
７月に世界文化遺産に登録された「北海道・北東北の縄文遺跡群」を構成す...
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函館市は３～５日、１７～１９日にコープさっぽろいしかわ店と湯川店で「...
箱館奉行所は１８日午後１時半から同奉行所で開くものづくり講座「ペーパ...