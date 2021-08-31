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全日空（ＡＮＡ）は、新型コロナウイルスの影響に伴う需要動向から、９月...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響による利用の減少に伴い、６月か...
函館市企業局交通部によると、函館市電の７月の乗客数は前年同月比約１０...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
ＪＲ北海道は夏の行楽シーズンに合わせ、北海道新幹線開業５周年記念「常...
【北斗】お盆を古里などで過ごす人たちの帰省シーズンが１３日始まった。...
日本航空（ＪＡＬ）、ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、新型コロナウイルスの...
津軽海峡フェリー（函館市港町３）は９月１日から、「北海道・北東北の縄...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界遺産登録を記念し就航する日本航空（Ｊ...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による...
国際的奉仕団体の函館北斗ライオンズクラブ（ＬＣ、小笠原金哉会長）は３...
樹齢１０００年以上の屋久杉の流木を使った「屋久杉玉磨き」のワークショ...
８月１４日付の本紙に掲載された満州からの引き揚げ経験を持つ女性の記事...
【江差】江差観光コンベンション協会は、２２日に応募受付を締め切った姥...
千葉県で新型コロナウイルスに感染した妊婦の搬送先が見つからず、新生児...
函館ホテル旅館協同組合（遠藤浩司理事長）は３０日、フォーポイントバイ...
【北斗】市は、新型コロナウイルスの感染予防の設備投資をした市内事業者...
函館市議会の議会運営委員会（藤井辰吉委員長）が３０日に開かれ、第３回...
【北斗】北斗市議会の議会運営委員会（秋田厚也委員長）が３０日開かれ、...
道への緊急事態宣言発令に伴い、函館市教委は市内幼稚園や公立学校を通じ...