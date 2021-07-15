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３月から函館空港の運営事業を担う北海道エアポート（千歳市）は９日、「...
ＪＲ北海道は９日、６月７日に函館線七飯―大沼間で砕石散布用保線作業機...
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道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日から、ＪＲ函館駅に隣接...
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日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...
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道と沿線自治体でつくる「道南いさりび鉄道沿線地域協議会」（座長・鈴木...
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渡島教育局は１５日、函館工業高校で教職員への新型コロナウイルス感染が...
函館市地域包括支援センター運営協議会（齋藤征人会長）の今年度第１回会...
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