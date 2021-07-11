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道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は１２日から、ＪＲ函館駅に隣接...
日本航空（ＪＡＬ）は８日、新型コロナウイルスの影響による需要動向から...
日本航空（ＪＡＬ）函館空港所は８日、同空港で非接触型チェックイン機を...
全日空（ＡＮＡ）・ＡＩＲＤＯ函館空港所（畑雅彦所長）は「七夕」の７日...
【江差、奥尻】道内の離島を結ぶハートランドフェリー（札幌）は、船旅の...
道と沿線自治体でつくる「道南いさりび鉄道沿線地域協議会」（座長・鈴木...
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７月１日に開業するホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒューイットリゾー...
ＮＰＯ法人救命のリレー普及会（田中正博理事長）は１８日午前１０時から...
【北斗】軟式野球は北斗市総合運動公園野球場で代表決定戦を行い、鹿部が...
フットサルのＦリーグ２０２１―２０２２ディビジョン１第７節、エスポラ...
函館私学振興協議会（野又淳司会長）は１０日、函館大学を会場に加盟校な...
南北海道外洋帆走協会（河村隆平会長）が運営する「函館ジュニア・セーリ...
道は、道内の水産業・漁村の動向や道が講じた施策を紹介する「２０２０年...
函館大妻高校（池田延己校長、生徒３６７人）で１０日、２年ぶりの学校祭...
２組の吉村姓兄弟によるジャズカルテット「ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ４」の結成...
〇…北斗市野菜生産出荷組合（山上邦臣組合長）は６日、北斗市内の介護、...
道警函館方面本部交通機動隊（石井英明隊長）は１０日、函館運転免許試験...