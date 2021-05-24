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函館市企業局交通部によると、函館市電の４月の乗客数は前年同月比３３・...
ＪＲ北海道は新型コロナウイルス感染症の影響による利用の減少から、札幌...
日本旅行（東京）は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた緊急事態宣言発...
ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材メンテナンスのため、函館―丘珠間の１...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
函館市湯川町３のホテル入川跡地に、ホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒ...
国土交通省が評価する「内航船省エネルギー格付制度」で、津軽海峡フェリ...
全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、１３～...
【松前】町とＮＴＴ東日本北海道南支店（立田努支店長）はこのほど、テレ...
渡島・桧山地方税滞納整理機構（管理者・石山英雄松前町長）の２０２０年...
【森】町内で２３日、７５歳以上の高齢者を対象にした新型コロナウイルス...
野菜ソムリエコミュニティ函館（齊藤縁代表、会員３２人）は、道南で野菜...
市内約２０カ所に生理用品を設置する「生理用品無料配布プロジェクト」が...
【上ノ国】町内を流れる天野川のアユ資源維持活動を実施している「天の川...
函館の文化活動団体３６団体が加盟する函館市文化団体協議会、１９３６年...
函館市千代台町３０のタップダンス教室、青山眞理子ダンススタジオ（青山...
自然素材の生地と着心地の良さにこだわる洋服店「Ｃｏｔｔｏｎ Ｈｏｕｓ...
総務省北海道総合通信局は６月から、道内の企業を対象としたオンラインセ...
○…ＮＰＯ法人函館レクリエーション協会（野澤信子会長）は６月５日から...