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ＪＡＬ（日本航空）は２０日、機材メンテナンスのため、函館―丘珠間の１...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
函館市湯川町３のホテル入川跡地に、ホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒ...
国土交通省が評価する「内航船省エネルギー格付制度」で、津軽海峡フェリ...
全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、１３～...
【松前】町とＮＴＴ東日本北海道南支店（立田努支店長）はこのほど、テレ...
小型電動バイクのレンタル店「旅ショップｍｉｎａ」（函館市末広町７）が...
新型コロナウイルス禍の中迎えた春の大型連休（４月２９日～５日）は、例...
函館市電の応援団体「函館チンチン電車を走らせよう会」（高田京子会長）...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルスの影響による...
函館軟野連あさ野球...
道内で２１日、新型コロナウイルスに新たに７２７人が感染したことが分か...
函館音楽協会（石丸典子会長）は３０日午後１時から、今年度の春季定期演...
市立函館保健所は２１日、函館市内の保育所でノロウイルスが原因とみられ...
【写真特集】第３１回道南中学生春季バドミントン大会 ...
ＪＲ北海道は、道への新型コロナウイルス緊急事態宣言発令などを受けた利...
渡島教育局は２１日、函館商業高校全日制課程で生徒への新型コロナウイル...
道南写真館協会（加藤昇会長）は、毎年６月１日に開く「写真供養祭」を昨...
農水産物の生産から加工、販売までを担う６次産業化の支援などに取り組む...