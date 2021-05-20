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函館市湯川町３のホテル入川跡地に、ホテル「函館湯の川温泉 海と灯／ヒ...
国土交通省が評価する「内航船省エネルギー格付制度」で、津軽海峡フェリ...
全日空（ＡＮＡ）は新型コロナウイルスの影響による需要動向から、１３～...
【松前】町とＮＴＴ東日本北海道南支店（立田努支店長）はこのほど、テレ...
小型電動バイクのレンタル店「旅ショップｍｉｎａ」（函館市末広町７）が...
新型コロナウイルス禍の中迎えた春の大型連休（４月２９日～５日）は、例...
函館市電の応援団体「函館チンチン電車を走らせよう会」（高田京子会長）...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は新型コロナウイルスの影響による...
ＪＲ北海道は２９日から当面の間、新型コロナウイルス感染防止のため、北...
道は２６日、北海道新幹線札幌延伸に伴い、ＪＲ北海道から経営分離される...
函館市教委は、世界遺産登録を目指す北海道・北東北の縄文遺跡群を構成す...
全国の和菓子店でつくる全国和菓子協会（東京）が企画し、常温で最大５年...
函館市は、２２、２３の両日にテーオーデパート（梁川町）で予定していた...
【北斗】「第６回全道高校軽音楽大会」（道高文連主催）が、２１日に北斗...
高体連函館支部予選の卓球は１４～１６日、函館アリーナで行った。団体戦...
〇…ＮＨＫ札幌放送局は、２３日午後６時５分からＮＨＫラ...
函館出身の写真家・伊藤妹（まい）さんによる「函館写真展２０２１」が２...
道南にゆかりのある国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の活動写真展（Ｊ...
新型コロナウイルスの感染拡大による北海道への緊急事態宣言発令に伴い、...
【森】町青葉ケ丘公園では、淡緑色のサクラ「ギョイコウ」が見ごろを迎え...