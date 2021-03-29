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函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）は２８日、全線開通した。函館Ｉ...
■函館市長 工藤寿樹氏 函館新外環状道路の空港道路のうち、赤川ＩＣ...
■函館開発建設部長 樺澤孝人氏 函館開発建設部が整備を進めておりま...
■渡島総合振興局長 鳴海拓史氏 函館新外環状道路の「赤川～函館空港...
函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）のうち、赤川インターチェンジ（...
【北斗】北海道新幹線（新函館北斗―新青森）は２６日、開業５周年を迎え...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２６日、開業５周年記念事業の...
北海道と本州の旅客輸送の大動脈・北海道新幹線（新函館北斗―新青森）が...
【七飯】ＪＲ北海道は２５日、函館新幹線総合車両所（七飯町飯田町）内の...
五稜郭タワーは２５日、感染防止対策を講じたうえで、来月１日から営業を...
函館市出身のプロレスラーで、プロレス団体「道南リング」代表のカツオ選...
函館新外環状道路の空港道路（１０キロ）が２８日、事業着手から足かけ１...
今春、小樽市の北海道高等聾学校（道高聾）を卒業した函館市出身の船山滉...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は４月１日、函館―奥尻線の就航１５周年を...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２７日、函館市地域交流まちづくりセ...
【北斗】上磯中学校吹奏楽部の定期演奏会が２７、２８の両日、市総合文化...
柔道少年団の光洋館工藤道場に通う川村蓮（巴中３年）が４月から名門の北...
サッカーの春のスプレッド・イーグルカップ（スプレッド・イーグルＦＣ函...
【厚沢部】厚沢部町で立茎栽培しているグリーンアスパラガスの収穫、出荷...
「東京地裁は憲法判断を示さなかった」。何のことかと思うだろうが、こと...