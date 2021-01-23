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【北斗】ＪＲ北海道と物流大手の佐川急便は２１日、北海道新幹線（新函館...
道運輸局函館運輸支局はこのほど、２０２０年の青函航路輸送実績をまとめ...
ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は１９日、２０２１年度上期運航計画（３月２８日...
函館市企業局交通部は２２日から、午後５時以降に市電が乗り放題となる「...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）は１９日、７～８月の土日祝日の１３日間、...
函館市電の昨年１２月の乗客数は前年同期比２９・９％減の３２万８０００...
函館山ロープウェイは全国的な新型コロナウイルス感染拡大を受け、１７日...
ＡＩＲＤＯ（エア・ドゥ）は、１９９８年１２月の就航時から使用されてき...
全日空（ＡＮＡ）は８日、新型コロナウイルスの影響で需要が減退している...
ＪＲ北海道は６日、年末年始期間（昨年１２月２５日～５日）の利用実績を...
防衛省は２２日、陸上自衛隊函館駐屯地の２０代男性隊員２人が新型コロナ...
函館市の公益施設、はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）では、...
函館市と渡島総合振興局は２２日夜、新型コロナウイルス対策として市内の...
函館市ベイエリアの複合商業施設「はこだて明治館」（豊川町）は２２日、...
【七飯】町峠下の商業施設「男爵ラウンジ」は２月２日の節分に向け、初め...
函館市中央図書館（丹羽秀人館長）は、地域文化の向上と創作意欲の喚起を...
原水爆禁止函館地区協議会（田中邦明会長）は２２日、核兵器の使用は非人...
〇…イオン北海道（札幌）は「ほっかいどう未来チャレンジ応援募金」を実...
函館市内の私立高校７校は２２日、２０２１年度推薦入試の合格者を発表し...
北海道牛乳普及協会などが主催する今年度の「牛やミルクのある風景絵画コ...