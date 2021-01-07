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ＪＲ北海道は１月下旬、物流大手の佐川急便（京都）と北海道新幹線を活用...
函館開発建設部が建設を進める函館江差自動車道のうち、茂辺地インターチ...
ＪＲ北海道が運行する北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が、３月２６...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）が３機所有する「ＳＡＡＢ（サーブ）３４０...
１１月中旬から改良整備が行われていた、函館市電の湯の川温泉電停（湯川...
新型コロナウイルスの影響で公共交通機関の利用者減少が続く中、函館地区...
渡島総合振興局と桧山振興局が２３日発表した今年度上半期（４～９月）の...
ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正について、３月１３日から適用すると発表し...
函館バス（森健二社長）は、１９日から縄文ＰＲバス「ＧＯ！縄文号」を函...
【七飯】七飯町の蓴菜（じゅんさい）沼で６日、氷上ワカサギ釣りが始まっ...
松の内最後の日に当たる７日は「春の七草」。正月のごちそうで疲れた胃腸...
スマートフォン（スマホ）のＧＰＳ機能を活用し、函館も舞台になったアニ...
道は、北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録に向け、道内６構成...
５年間にわたってスペイン留学した澤田将選手（１７）＝北斗市出身＝がサ...
【知内】３月に甲子園で開かれる第９３回選抜高校野球大会の２１世紀枠候...
交通網の整備は、地域間の人流や物流を促し、国土の均衡ある発展に欠かせ...
【江差】江差観光コンベンション協会（西海谷望会長）は６日、例年２月に...
中学の時から演劇が好きで、函館市内で舞台セミナーを受講したり、「函館...
令和３年の新春を皆様とともにお迎え出来ますことを心よりお慶び申し上げ...