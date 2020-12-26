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新型コロナウイルスの影響で公共交通機関の利用者減少が続く中、函館地区...
渡島総合振興局と桧山振興局が２３日発表した今年度上半期（４～９月）の...
ＪＲ北海道は来春のダイヤ改正について、３月１３日から適用すると発表し...
函館バス（森健二社長）は、１９日から縄文ＰＲバス「ＧＯ！縄文号」を函...
航空各社は１８日、年末年始期間（２５日～１月３日）の予約状況を発表し...
政府は１４日、国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベル」を２８日から...
インド発のホテルチェーン「ＯＹＯ（オヨ）ホテル」を日本国内で展開する...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２日から「夜景列車２０２...
ＪＲ北海道は１０日、年末年始期間（２５日～来年１月５日の１２日間）の...
ＪＲ北海道は９日、来春のダイヤ見直し内容を明らかにした。新型コロナウ...
１１月中旬から改良整備が行われていた、函館市電の湯の川温泉電停（湯川...
〇…北ガスフレアスト函館南（函館市豊川町、高橋満社長）は２５日、新型...
函館市教委は２５日、勤務中に業務用パソコンで職務に関係のないインター...
はこだてみらい館（若松町、キラリス函館３階）は来年１月９、１０日の両...
函館市内の小中学校で２５日、２学期の終業式が行われた。新型コロナウイ...
自民党道８区支部長の前田一男前衆院議員が２５日、年末あいさつのため函...
函館市谷地頭町の函館八幡宮（川見順春宮司）で２５日、年末恒例の大すす...
２０２０はこだてクリスマスファンタジー（実行委主催）が２５日、閉幕し...
函館市の工藤寿樹市長は２５日の定例会見で、新型コロナウイルス感染拡大...
最近、インターネットで目につく広告がある。それは「福袋」。毎年この時...