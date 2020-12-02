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自衛官を対象とした「バス運転者業務説明会」（道運輸局函館運輸支局主催...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は、１２月５日から２０２１年カ...
【仙台】ＪＲ北海道函館支社は１２月２日から、仙台ターミナルビル（宮城...
新型コロナウイルスの感染が広がる中で迎えた１１月の３連休（２１～２３...
【七飯】函館七飯スノーパークを運営する鈴木商会（東京、鈴木一正社長）...
日本航空（ＪＡＬ）がディズニー映画「ファンタジア」の公開８０周年を記...
ＪＲ北海道は北海道新幹線（新函館北斗―新青森間）が来年３月に開業５周...
津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉樹社長）は、従来の割引サービス...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で乗客数の減少が続いていた函館市電は...
【七飯】マーク商事（北斗市追分３、熊谷貴典社長）は１日、七飯町中島に...
○…日本終活協会（打田智明理事長）と身元保証生活サポートセンターは５...
函館市社会福祉協議会（市社協）は４、５の両日、午前１０時から市総合福...
渡島総合振興局と道観光振興機構（札幌）は１１月３０日、同振興局で外国...
【七飯】農業など１次産業が、２次産業の「加工」と３次産業の「販売」ま...
函館市は、９月３０日に市環境部（日乃出町）で実施した、家庭から出され...
函館市議会第４回定例会が１日開会し、市は今年度一般会計補正予算など議...
函館海上冬花火実行委は１日までに、来年２月に開催を予定していた「函館...
函館市は５、６の両日、イトーヨーカドー函館店（美原１）でマイナンバー...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は１１月２８日、同校で「...