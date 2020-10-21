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ＪＲ北海道は１４日、年末年始に実施する北海道新幹線の青函トンネル内に...
ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響で鉄道需要の減少が続いているこ...
全日空（ＡＮＡ）、日本航空（ＪＡＬ）は８日、１１月の国内線運航計画を...
湯の浜ホテルなど市内７宿泊施設で１０月末まで、施設利用者を対象に相互...
ＪＲ東日本は６日、東北新幹線盛岡―新青森間（１７８・４キロ）の最高速...
函館バスは１日、冬期ダイヤ改正を実施した。函館西高校の生徒の需要増を...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
函館市企業局交通部は１９９０年代に導入した市電の車体改良を計画的に進...
ＪＲ北海道などは２４日、年末年始に青函トンネル内（約５４キロ）で北海...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、新型コロナウイルス拡大の影響で落ち込ん...
函館市中央図書館（五稜郭町２６）は、新型コロナウイルス禍で展覧会など...
道南最大規模の書道団体、函館書藝社（高橋海堂会長）による「第６７回函...
函館大妻高校（池田延己校長）の家政科は６、２０の各日、同校で「ネイル...
函館国際水産・海洋都市推進機構（石尾清広代表理事）は、市国際水産・海...
渡島総合振興局の若手職員プロジェクトチーム（リーダー・田中優太農務課...
ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（函館市美原５、内藤厚子代表）」は...
○…青森県は１９日、県内の絶景スポットを海外の観光地に見立てて紹介す...
国立病院機構函館病院（加藤元嗣院長）は１日から、新たな専門外来「胃も...
ＪＡＬ（日本航空）が客室乗務員（ＣＡ）を地方に配置し、地域活性化に向...
ハンドボールの第５８回函館選手権大会（函館ハンドボール協会主催）がこ...