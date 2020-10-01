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函館市企業局交通部は１９９０年代に導入した市電の車体改良を計画的に進...
ＪＲ北海道などは２４日、年末年始に青函トンネル内（約５４キロ）で北海...
日本航空（ＪＡＬ）グループは、新型コロナウイルス拡大の影響で落ち込ん...
政府の国内観光喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベル」事業で、１０月１日から東...
ＪＲ北海道は１８日、１１月２１、２３日に予定していた北海道新幹線とは...
ＪＡＬ（日本航空）は１６日、新型コロナウイルスによる旅客需要の減少が...
全日空（ＡＮＡ）は１０日、９、１０月の国内線運航計画の変更を発表した...
ＪＲ北海道は９日、２０２０年度第１四半期（４～６月）の線区別収支や利...
函館圏域で販売されている観光土産品の表示内容や過大包装を調べる「第４...
函館地区ハイヤー協会（横田有一会長）は１日、新型コロナウイルス禍で大...
函館特産のイカを堪能できる「函館いか祭り」（実行委主催）が３日、はこ...
〇…札幌市白石区の「麺屋 樹（ＩＴＳＵＫＩ）」の期間限定店が１日、ポ...
函館市は、戸井、恵山、椴法華、南茅部の旧４町村の観光振興に本腰を入れ...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大に際して国や道、市が導入した支援...
国内観光の需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏトラベルキャンペーン」に１日、東京都...
【北斗】ＪＡ新はこだて（輪島桂組合長）は９月３０日、市村内の函館育ち...
【八雲】バスケットボールのＵ－１５選手権大会函館地区大会（北海道バス...
丸井今井函館店で９月３０日、道産食材をテーマにした販売会「食絶景北海...
函館近郊で自社発行のフリーペーパーやチラシのポスティング業務を担う「...
函館市公民館は４日午前１０時から、頭の体操と軽体操を組み合わせて心身...