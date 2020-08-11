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道は今年度、道内の飲食店や観光施設で食のユニバーサル対応（できるだけ...
函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
航空各社はお盆期間（７～１６日）の予約状況をまとめた。新型コロナウイ...
６月末に道南いさりび鉄道（函館）の社長に新たに就任した川越英雄氏（６...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５５社）は３０日、恵山つつじ公...
ＪＡＬ（日本航空）は３０日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている...
夏の行楽シーズン到来に向け、五稜郭タワー（中野恒社長）で２８日、地上...
政府による国内旅行需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」のス...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
【八雲】１１日午後３時１５分ごろ、八雲町内のＪＲ函館線野田生―山越間...
【七飯】ＪＴＢ道事業部函館オフィス（函館市本町）は１１日から、１０月...
函館地方気象台は１１日、函館で今年初めて真夏日を観測したと発表した。...
日本航空（ＪＡＬ）は１１日、奥尻空港の強風のため函館―奥尻線の１往復...
【八雲】１１日午後３時１５分ごろ、ＪＲ函館線で倒木による電線断線に...
◆老人福祉センター健康相談 ▽総合福祉センター（若松町３３、２３・５...
【福島】中塚建設（中塚徹郎社長）はこのほど、現場事務所の新型コロナウ...
【札幌】札幌市は１１日、市内で新たに１４人が新型コロナウイルス感染が...