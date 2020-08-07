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函館市と函館国際観光コンベンション協会は５日、来函客に対するアンケー...
航空各社はお盆期間（７～１６日）の予約状況をまとめた。新型コロナウイ...
６月末に道南いさりび鉄道（函館）の社長に新たに就任した川越英雄氏（６...
函館地区トラック協会（藤山幸伸会長、２５５社）は３０日、恵山つつじ公...
ＪＡＬ（日本航空）は３０日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている...
夏の行楽シーズン到来に向け、五稜郭タワー（中野恒社長）で２８日、地上...
政府による国内旅行需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」のス...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
ＪＲ北海道は２２日、お盆期間（８月７日～１７日）における今月２１日時...
ＪＲ新函館北斗駅（北斗市市渡１）の清掃業務を受託する総合ビルメンテナ...
○…函館市縄文文化交流センターは、１２日から企画展「めざせ！世界文化...
新型コロナウイルス感染拡大の影響で今季の運行が延期されていた、明治時...
新型コロナウイルスの影響で海水浴場や水遊び施設が閉鎖される中、夏休み...
２０２１年夏の世界文化遺産登録を目指す函館市臼尻町の史跡「垣ノ島遺跡...
広島に世界で初めての原子爆弾が投下されてから７５年目の８月６日がやっ...
女子軟式野球の第２２回秋季北海道大会兼第３１回全日本選手権大会北海道...
道高文連道南支部軽音楽部専門部（部長・小幡圭二函館工業高校長）は８、...
テーオーデパート（函館市梁川町）で８、９の両日、「夏休みちびっこ鉄道...
新日本婦人の会函館支部（才門みほ子支部長）は８日午前１０時から、「被...