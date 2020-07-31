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ＪＡＬ（日本航空）は３０日、新型コロナウイルスの感染拡大が続いている...
夏の行楽シーズン到来に向け、五稜郭タワー（中野恒社長）で２８日、地上...
政府による国内旅行需要喚起策「Ｇｏ Ｔｏ トラベルキャンペーン」のス...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）は２３日、同社の観光列車「なが...
ＪＲ北海道は２２日、お盆期間（８月７日～１７日）における今月２１日時...
【七飯】大沼町の運送会社「羽衣運輸」（井上修社長）は１４日、町にカー...
内航定期船事業などを展開する栗林商船（東京）は、９月１日付で北日本海...
道は、観光事業者と求職者とのマッチングを行い、正社員勤務につなげる「...
桔梗ハイヤー（横田貴之社長）は１６日、乗務員研修として、函館市末広町...
旅行サイト「じゃらんｎｅｔ」などを運営するリクルートライフスタイル（...
函館市内で３カ月ぶりに新型コロナウイルスの感染が確認された。道内外で...
特殊詐欺被害を未然に防いだとして、函館中央署（上野泰広署長）は３０日...
函館市教委は２９日、同日で開館１０周年を迎えた箱館奉行所で、「ドロー...
原子力規制委員会が２９日、青森県六ケ所村で建設中の使用済み核燃料再処...
函館市は３０日、日本自動車販売協会連合会函館支部（河村祥史支部長）の...
函館市は３０日、２９日に新型コロナウイルス感染が確認された市内の年齢...
函館馬主協会（河内孝夫会長）は３０日、新型コロナウイルス感染症対策に...
函館市と北斗市は８月１、２の両日、イオン上磯店（北斗市七重浜４）１階...
ＮＰＯ法人函館エコロジークラブが運営する函館市熱帯植物園（市湯川町３...
【八雲、鹿部】サッカーの函館牛乳Ｕ－１２フェスティバル（函館市スポー...