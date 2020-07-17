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１２日に胆振管内白老町にオープンするアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴...
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函館運輸支局長表彰と道運輸局長表彰状伝達が２５日、函館地区トラック協...
桔梗ハイヤー（横田貴之社長）は１６日、乗務員研修として、函館市末広町...
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【上ノ国】函館方面本部警備課と江差署は１６日、解体予定の上ノ国駐在所...
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【江差】第３回町議会臨時会が１７日、開かれた。国の第２次補正予算成立...
函館公園内「こどものくに」（青柳町１７）で、国内最古で稼働する「空中...
夏の交通安全運動（１９日まで）に合わせ、函館中央署、函館中央地区安全...
函館市元町の結婚式場「センティール・ラ・セゾン函館山」は、８月１、２...