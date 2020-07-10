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ＪＲ北海道は、新型コロナウイルスの影響を受けた観光産業を盛り上げるＪ...
道と沿線自治体でつくる「道南いさりび鉄道沿線地域協議会」（座長・鈴木...
１２日に胆振管内白老町にオープンするアイヌ文化復興拠点「民族共生象徴...
道南のホテルに泊まろう―。名鉄観光サービス函館支店（函館市田家町）は...
渡島総合振興局と桧山振興局は２９日、渡島、桧山管内の２０１９年度観光...
ＪＲ東日本とＪＲ北海道は、３連休に函館エリアと東日本エリアの普通列車...
ＪＲ北海道は、夏の臨時列車の運転計画を発表した。指定席発売を見合わせ...
函館運輸支局長表彰と道運輸局長表彰状伝達が２５日、函館地区トラック協...
【江差】全国のトヨペットとトヨタ自動車が共同で植樹活動に取り組む「ふ...
ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた７...
道南いさりび鉄道（函館、川越英雄社長）が加盟する「第三セクター鉄道等...
【札幌】札幌市は１０日、新たに４人が新型コロナウイルスに感染したと発...
上空に南から暖かい空気入り込んだ影響で、１０日の渡島・桧山は真夏並み...
函館法人会（福西秀和会長）は１０日、市内の小中学生の新型コロナウイル...
【札幌】鈴木直道知事は１０日の定例記者会見で、道の新型コロナウイルス...
【木古内】木古内小学校（石岡一智校長、生徒１１０人）の給食に、町内産ホ...
道高野連独自の夏季北海道大会函館支部大会が１１日、オーシャンスタジア...