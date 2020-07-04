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道南のホテルに泊まろう―。名鉄観光サービス函館支店（函館市田家町）は...
渡島総合振興局と桧山振興局は２９日、渡島、桧山管内の２０１９年度観光...
ＪＲ東日本とＪＲ北海道は、３連休に函館エリアと東日本エリアの普通列車...
ＪＲ北海道は、夏の臨時列車の運転計画を発表した。指定席発売を見合わせ...
函館運輸支局長表彰と道運輸局長表彰状伝達が２５日、函館地区トラック協...
【江差】全国のトヨペットとトヨタ自動車が共同で植樹活動に取り組む「ふ...
ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた７...
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【北斗】ホテル「東横イン新函館北斗駅南口」が１４日、ＪＲ新函館北斗駅...
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道と沿線自治体でつくる「道南いさりび鉄道沿線地域協議会」（座長・鈴木...
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〇…職場の安全活動向上に取り組む全国安全週間（１～７日）初日の１日朝...
函館大付属柏稜高校（扇柳尚英校長）は２日、同校でたばこと健康に関する...
朝日新聞の販売店でつくる道南地区朝日会（松崎浩会長）は３日、道高野連...
第一生命保険函館支社美原営業オフィス（澤中弓子オフィス長）は３日、道...
函館高等支援学校２年の松平真一さん（１６）はこのほど、２０１９年度の...