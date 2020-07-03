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渡島総合振興局と桧山振興局は２９日、渡島、桧山管内の２０１９年度観光...
ＪＲ東日本とＪＲ北海道は、３連休に函館エリアと東日本エリアの普通列車...
ＪＲ北海道は、夏の臨時列車の運転計画を発表した。指定席発売を見合わせ...
函館運輸支局長表彰と道運輸局長表彰状伝達が２５日、函館地区トラック協...
【江差】全国のトヨペットとトヨタ自動車が共同で植樹活動に取り組む「ふ...
ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた７...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は１８日、夏季ダイヤ期間の国内線...
【北斗】ホテル「東横イン新函館北斗駅南口」が１４日、ＪＲ新函館北斗駅...
函館市大手町のホテル「センチュリーマリーナ函館」（浅野清貴総支配人）...
函館・湯の川温泉「ホテル万惣」（湯川町１、幸田敬司総支配人）は一部利...
〇…日本野鳥の会道南桧山（奥田孝一代表）は、１２日に開...
国立病院機構函館病院（函館市川原町、加藤元嗣院長）に八雲病院（八雲町...
今年で１２回目を迎えるはこだて国際科学祭が８月２２～３０日の９日間、...
近隣農家の野菜などを販売する産直青空野菜市が２日、函館市美原３の「み...
函館高専（伹野茂校長）の活動を支援する地元企業などでつくる函館高専地...
道南のホテルに泊まろう―。名鉄観光サービス函館支店（函館市田家町）は...
函館国際ホテル（大手町）は、新型コロナウイルスの影響で需要が激減した...
新型コロナウイルス感染拡大で失業した人などを対象に函館市が約１００人...
国土交通省北海道局は１日、総額４３億２５００万円とした２０２０年度の...
函館市が今年度予定する旧ロシア領事館（船見町１７）の民間事業者への売...