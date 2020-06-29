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函館運輸支局長表彰と道運輸局長表彰状伝達が２５日、函館地区トラック協...
【江差】全国のトヨペットとトヨタ自動車が共同で植樹活動に取り組む「ふ...
ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた７...
全日空（ＡＮＡ）と日本航空（ＪＡＬ）は１８日、夏季ダイヤ期間の国内線...
【北斗】ホテル「東横イン新函館北斗駅南口」が１４日、ＪＲ新函館北斗駅...
函館市大手町のホテル「センチュリーマリーナ函館」（浅野清貴総支配人）...
函館・湯の川温泉「ホテル万惣」（湯川町１、幸田敬司総支配人）は一部利...
ＡＩＲＤＯ（エアドゥ）は、新型コロナウイルスによる航空需要の減少に伴...
国交省東京航空局主催の空港における新型コロナウイルス感染症への対応に...
ＪＲ北海道は１０日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で５月２８日か...
○…新型コロナウイルスの感染防止に役立ててもらおうと、和服総合加工業...
道は、今年度の北方領土に関するポスターコンテストと作文コンテストの作...
函館市はこのほど、ツイッターアカウント「函館市防災ツイッター」を開設...
北方領土返還要求運動を進める「千島歯舞諸島居住者連盟函館支部」（坂上...
高体連の代替大会となるソフトテニスの夏季高校選手権大会（函館ソフトテ...
函館市教委は、函館尾札部、臼尻両中学校の統合に伴い、南茅部運動広場に...
函館市は７月１日から、２０２１年度の職員採用試験（前期日程）の申し込...
ＪＲ北海道は、夏の臨時列車の運転計画を発表した。指定席発売を見合わせ...
プラスチック製ごみの削減を目的としたプラスチック製レジ袋の有料化が７...
新型コロナウイルスの影響で延期、中止されていたスポーツの大会が函館市...