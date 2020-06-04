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北海道新幹線が停車する木古内駅と五稜郭駅を結び、観光列車の運行などで...
函館国際観光コンベンション協会（渡邉兼一会長）の定時総会が２６日、ホ...
ＪＲ北海道は２６日、函館支社長に現鉄道事業本部電気部長の土田徳造氏（...
ＪＲ北海道は２２日、新型コロナウイルスの影響により、全区間運休する予...
青函航路などで２６年間活躍した津軽海峡フェリー（函館市港町３、村上玉...
ＪＲ北海道は２０日、新型コロナウイルスの影響による利用減少を受け、３...
ＪＡＬ（日本航空）は２０日、新型コロナウイルスの影響による航空需要の...
函館市企業局交通部は、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた時差通勤...
日本航空（ＪＡＬ）と全日空（ＡＮＡ）は１８日から、函館空港でＪＡＬと...
ＪＲ北海道は１９日、新型コロナウイルスの影響で発売を見合わせていた北...
函館市が地元ケーブルテレビ局「ＮＣＶ」に委託制作する特別番組が６日か...
函館市教委は３日までに、戸井西小学校、日新小、潮光中学校、日新中の４...
遺愛女子高校（福島基輝校長）の英語科３年生は、今年度、同校敷地内に畑...
外出自粛、テレワーク…新型コロナウイルスの感染拡大は生活の変化をもた...
ＪＲ北海道の土田徳造函館支社長（５７）が３日、新任あいさつのため函館...
【知内】新型コロナウイルス感染拡大の影響で自粛していた中、各高校の部...
カトリック湯川教会（函館市駒場町１４、リッタースハウス・フィリップ神...
○…道は、６月１日の「景観の日」に合わせ、今年度の景観の日パネル展を...
日本乳がんピンクリボン運動（Ｊ・ＰＯＳＨ、本部・大阪）は、乳幼児を育...