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内外情勢調査会函館支部は１８日、６月の支部懇談会をホテル函館ロイヤル...
ビル施工管理のトーショウビルサービス（函館市中道１、境勝則社長）は、...
内外情勢調査会函館支部は１４日、今月の支部懇談会をホテル函館ロイヤル...
北海電気工事函館支店（西桔梗町、大久保之彦支店長）はこのほど、千代台...
【札幌】道はこのほど、ＣＯ２（二酸化炭素）削減を図るため、道内１３市...
１８７１年の郵政創業から今年で１５０周年の節目を迎え、函館中央郵便局...
内外情勢調査会函館支部の４月懇談会が８日、ホテル函館ロイヤルで開かれ...
ミサワホーム北海道函館ＭＧ会（名和恵司会長）は６日、函館市が推進する...
函館税関はこのほど、函館港の２月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸...
カヌーは２８日、スラローム予選が行われ、男子カヤックシングルの足立和...
２４、２５日にメーンイベントを終えた「五稜郭まちなかオープンテラス」...
函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者が急増している。今月中旬以降...
北海道・北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録を受けて、縄文時代にスポ...
世界文化遺産への登録が決定した「北海道・北東北の縄文遺跡群」の函館市...
「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産登録などを祝い、垣ノ島遺...
世界遺産構成資産の大船遺跡でも、登録の正式決定から一夜明けた２８日、...
函館市教育委員会は２８日から、パネル展「祝 世界遺産登録！ 北海道・...
バドミントンの第１９回北海道選手権大会函館地区予選会（函館地区バドミ...
【江差】かもめ島海水浴場が２８日、今季のオープンを迎えた。浮き輪など...