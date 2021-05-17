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北海電気工事函館支店（西桔梗町、大久保之彦支店長）はこのほど、千代台...
【札幌】道はこのほど、ＣＯ２（二酸化炭素）削減を図るため、道内１３市...
１８７１年の郵政創業から今年で１５０周年の節目を迎え、函館中央郵便局...
内外情勢調査会函館支部の４月懇談会が８日、ホテル函館ロイヤルで開かれ...
ミサワホーム北海道函館ＭＧ会（名和恵司会長）は６日、函館市が推進する...
函館税関はこのほど、函館港の２月の外国貿易概況（速報）を発表した。輸...
函館公共職業安定所（杉本秀司所長）は３０日、２月の渡島・桧山管内の雇...
水産加工・水産調理品製造のカネキ武石水産（森町富士見町）は２２日付で...
函館税関がまとめた１月の道外国貿易概況によると、輸出額は船舶や石油製...
◇第４０２回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、３月２０日、函...
函館市の工藤寿樹市長は１７日の定例記者会見で、市内の新型コロナウイル...
北海道への緊急事態宣言発令を受け、函館山ロープウェイ（竹村隆社長）は...
【七飯】町は１８日午前９時から、７５歳以上の高齢者を対象とした新型コ...
日本航空（ＪＡＬ）は１７日、方位を示す計器に異常が生じたため、函館―...
【札幌、旭川、小樽】道や札幌市などは１７日、新たな新型コロナウイルス...
【上ノ国】道内出身者で構成する３人組の音楽ユニット「Ｋａｙ Ｅａｐｋ...
【福島】町は１４日、福島を訪れる人に気持ちよくドライブしてもらおうと...