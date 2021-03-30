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◇第４０２回珠算検定試験合格者（全国珠算教育連盟主催、３月２０日、函...
函館市内の塗装工事会社１０社でつくる南北海道塗装工業協同組合（平野雅...
センチュリーマリーナ函館（函館市大手町、浅野清貴総支配人）は１０日か...
公益財団法人ニッセイ緑の財団（東京）は、新型コロナウイルス対策として...
函館どつく（函館市弁天町、関川義紀社長）は新型コロナウイルスの影響に...
函館商工会議所で１４日に開かれた第１３１回段位認定試験（日本珠算連盟...
ガソリンスタンドなどを運営する池見石油店（函館市西桔梗町、石塚大社長...
道は今月末まで、潜在人材掘り起こし推進事業を函館市で行っている。子育...
【上ノ国】今年度の第２回桧山管内洋上風力連絡協議会幹事会が１６日、町...
家探しポータルサイト「不動産連合隊」を運営するラルズネット（函館市桔...
世界自閉症啓発デー（４月２日）の活動の一環として、函館地域実行委は、...
函館コミュニティプラザ（Ｇスクエア、シエスタハコダテ内）は、函館にい...
函館の文芸同人「視線の会」の文芸誌「視線」の第１１号が完成した。新た...
〇…ホクレン（札幌）と北海道米販売拡大委員会は２９日、コメ消費拡大に...
函館市は２９日、２０２１年度のクルーズ客船入港予定を発表した。当面は...
函館市は新年度、新規学卒者らの雇用促進と市内企業の採用力強化を目的と...
函館市は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で売り上げが減少した飲食店...
国内外で活躍する料理人が函館に集う「第９回世界料理学会 ｉｎ ＨＡＫ...
東日本大震災から１０年を過ぎた中、今なお太平洋沿岸の広い範囲で余震活...