函館新聞電子版

５日から函館空港でバレンタインマーケット

この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。

函館新聞電子版の全ての機能をご利用になるには、会員登録が必要です。

メールアドレス、パスワードを入力後、「ログイン」ボタンを押して下さい。

パスワードを忘れた

※複数の端末から同一アカウントへの自動ログインはできませんのでご了承下さい。

電子版についての詳細・お申し込みはこちらをご覧ください。

    食品・飲食

    食品・飲食 記事一覧へ

    最新記事

    最新記事一覧へ
    函館新聞電子版とは
    函館新聞 電子版 お申込み
    ご購読申し込み月は無料

    電子版 試読申し込み（１週間 無料）

    休刊日のお知らせ

    函館新聞宅配購読お申込み

    お試し（１週間）もございます。

    フリーマガジン「ハコラク」も毎月お届け

    きょうの人生指針／誕生月占い

    最新ニュース

    ５日から函館空港でバレンタインマーケット

    ５日から函館空港でバレンタインマーケット

    原卵のうまみ存分に　道場水産が「玲瓏たらこ・明太子」開発

    原卵のうまみ存分に　道場水産が「玲瓏たらこ・明太子」開発

    道の駅北前船松前、シマエビふんだんの丼ぶり提供

    道の駅北前船松前、シマエビふんだんの丼ぶり提供

    やきとり大勝、焼き鳥盛り合わせのオードブル販売

    やきとり大勝、焼き鳥盛り合わせのオードブル販売

    「福は内」願い　永全寺で節分の法要、「黙撒き」徹底

    「福は内」願い　永全寺で節分の法要、「黙撒き」徹底

    元気に「鬼は外！」上ノ国保育所で豆まき

    元気に「鬼は外！」上ノ国保育所で豆まき

    節分で園児や高齢者にお菓子　駒場団地在宅委が寄贈

    節分で園児や高齢者にお菓子　駒場団地在宅委が寄贈

    生け花や書、力作ずらり　ぶんだんジョイントギャラリー展始まる

    生け花や書、力作ずらり　ぶんだんジョイントギャラリー展始まる

    函館高専がデジタルバッジ導入　３月の一般向け講座でも発行

    函館高専がデジタルバッジ導入　３月の一般向け講座でも発行

    全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３０日）

    全日本スキー連盟級別テスト合格者（１月３０日）

    最新動画

    喫茶とバーとビリヤード　ライオンのサム／気軽にビリヤードを楽しんで

    望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館／エステルームを全面リニューアル

    ラインナップ／上質な〝カフェ飯〟味わって

    ＰＲＯＤＵＣＴ　ＨＩＳＴＯＲＹ／『マルキチ食品』昆布巻

    めん処はなぶさ美原店／「あっさり塩らーめん」お薦め

    動画一覧
    道南リサーチ
    周年特集バナー
    周年特集バナー

    ニュースカレンダー

    アクセスランキング

    アクセスランキング一覧

    道南市町村ニュース

    長万部町 今金町 せたな町 八雲町 奥尻町 森町 鹿部町 乙部町 厚沢部町 函館市 七飯町 江差町 北斗市 木古内町 上ノ国町 知内町 松前町 福島町
    地域ニュース一覧

    紙面ビューア

    函館新聞紙面

    2月 4日の紙面

    デジタル紙面は１週間分を見ることができます。

    公式 Facebook
    公式 Twitter

    2月 4日のイベント情報

    2022年2月のイベント
    ※イベント中止および延期となる場合がございますので、詳細は主催者へ直接ご確認頂きますようお願い申し上げます。

    関連サイト