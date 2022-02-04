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【松前】道の駅「北前船松前」の館内レストランうみかぜ食堂では、町内産...
函館市白鳥町１４の焼き鳥居酒屋「やきとり大勝」（前川光廣代表）はこの...
【七飯】町鳴川３のラーメン店「らーめん函館武蔵」（小川博店主）は、１...
洋菓子製造販売のペシェ・ミニョン（函館市乃木町）が運営する「函館洋菓...
２月３日の「節分」を前に函館市内の飲食店などでは、節分に決まった方角...
函館市西桔梗町の菓子製造・小売の「吉田食品」（吉田貴之社長）は、併設...
函館市内で５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で製造し...
【北斗】北斗市に拠点を置くワイナリー「ドゥエ・プンティ・ヴィンヤーズ...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）の...
東京・丸の内エリアをはじめとしたこだわりチョコレートやチーズケーキを...
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節分の３日、曹洞宗永全寺（函館市昭和２、斎藤隆明住職）は恒例の大般若...
【上ノ国】３日は道南各地で節分関連の行事が行われた。このうち、上ノ国...
駒場団地町会在宅福祉委員会（委員長・川端和雄町会長）は３日の節分にち...
函館市文化団体協議会（鈴木大有会長）の展示会「ぶんだんジョイントギャ...
函館工業高等専門学校は全国の高専、道内の高等教育機関に先駆けて、国際...
◇全日本スキー連盟級別テスト（１月３０日、グリーンピア大沼スキー場）...