この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【七飯】函館七飯スノーパークなどを経営する鈴木商会（東京、鈴木一正社...
帯広市や近隣の地場産品を販売する物産展「とかち帯広うまいものフェア」...
帯広物産協会（帯広）が主催する「第６回とかち帯広うまいものフェア」が...
函館豆腐油揚組合（工藤英洋理事長、加盟６社）は、豆腐店の店主自ら育て...
函館市内に昨年、５４年ぶりに誕生した酒蔵「五稜乃蔵」（亀尾町２８）で...
コンビニエンスストア大手のファミリーマート（東京）は１８日から、道内...
フォーポイントバイシェラトン函館（上谷智雄総支配人）で１５日、「トラ...
函館の弁当販売店「甚兵衛」は３１日まで、新商品２点を含む子ども向けの...
函館市亀田港町の安川農園（安川満江代表）は、自家製サツマイモ「シルク...
【上ノ国】町の食の魅力を発信する「上ノ国ゆいっこ倶楽部」（小林恭平代...
【札幌】道は２５日、新型コロナウイルスの対策本部会議を開き、政府が道...
道は２５日、函館以外の渡島管内で、新たに３８人が新型コロナウイルスに...
函館少年刑務所は２５日、同刑務所の２０代男性受刑者１人が新型コロナウ...
函館市農林水産部は２５日、市水産物地方卸売市場施設内の事業所に勤務す...
函館市教委は２５日、函館港小学校で児童１人、柏野小で児童２人、青柳中...
【江差】江差町の照井誉之介町長は２５日の町議会全員協議会で、新型コロ...
【江差】第１回町議会臨時会が２５日に開かれた。大規模盛土造成地第二次...
【厚沢部】町教委は３０日に開催を予定していた第２回文化講演会「南極で...