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函館市五稜郭町の「そば処 ふでむら」（筆村晃社長）は１０日から、「コ...
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市立函館保健所は２５日、函館市内で新たに２人が新型コロナウイルスに感...
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【森】森水産加工業協同組合（佐藤善高組合長）は２７日午前１１時から、...