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函館市西桔梗町の菓子製造・小売りの「吉田食品」（吉田貴之社長）は、話...
【上ノ国】町の道の駅「上ノ国もんじゅ」の和菓子工房「菓処あまのがわ」...
【札幌】ポッカサッポロ北海道（稲熊栄二社長）は２０日、新商品「リボン...
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今月デビューした函館産ブリを使った新グルメ「函館ブリたれカツバーガー...
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函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
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松前沖～秋田県沖での日本海側のスルメイカ分布密度が、昨年を下回り、過...
気象庁によると、２９日午後７時１０分ごろ、浦河沖を震源とする地震があ...
函館市産のホッケを使ったフライなどを格安で販売するイベントが２９日、...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後３時） 【小 児 科】はるこども...
【札幌、旭川、小樽】道などは２９日、新たな新型コロナウイルス感染者数...
市立函館保健所は２９日、函館市内で新たに３人が新型コロナウイルスに感...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...