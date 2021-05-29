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函館市西桔梗町の菓子製造・小売りの「吉田食品」（吉田貴之社長）は、話...
【上ノ国】町の道の駅「上ノ国もんじゅ」の和菓子工房「菓処あまのがわ」...
【札幌】ポッカサッポロ北海道（稲熊栄二社長）は２０日、新商品「リボン...
【鹿部】町宮浜の水産会社「海鮮商店」（木元貴光代表）は、４月中旬から...
今月デビューした函館産ブリを使った新グルメ「函館ブリたれカツバーガー...
【七飯】道南で３５年ぶりに日本酒造りを始めた「箱館醸蔵」（町大中山１...
函館市本町のカフェ「Ｆ―ＣＯＮ カフェ マリエージュＦ」はこのほど、...
【八雲】生鮮魚介販売・食堂経営業の「ヤママル勇内山鮮魚店」（八雲町内...
全国の和菓子店でつくる全国和菓子協会（東京）が企画し、常温で最大５年...
【東京】函館市が国と電源開発（東京）に対し、大間原発（青森県大間町）...
【木古内】道南いさりび鉄道札苅駅から国道２２８号につながる町道（約１...
函館短大付設調理製菓専門学校（山本仁志校長）は２８日、農業・水産業の...
道教育大函館校は６月４日午後１時から、国際地域研究シンポジウムをビデ...
函館市が２８日発表した２０２０年度の観光入り込み客数は前年度比４２・...
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〇…道立漁業研修所（鹿部町本別）は、今年度の漁業者入門研修の受講生を...
政府が北海道など９都道府県に発令している新型コロナウイルスの緊急事態...
「きょうは何人？」「多いな」「まだまだだね」。夕方になると、こんな会...
【七飯】町内の農家で、早出し用の露地ダイコンの収穫・出荷作業が始まっ...