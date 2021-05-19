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【知内】昨年３月末、町と指定管理者の協定を中途解除し閉店していた町重...
【松前】ＮＰＯ法人小田豊四郎記念基金が、北海道の食文化の発展に寄与し...
函館朝市でカニやサケなどの水産加工品を販売する「函館カネニ」（藤田公...
【乙部】町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）はこのほど、道の駅...
道が公表した２０２０年（昨年１～１２月）の道産食品の輸出額は前年比１...
函館市のサクラの名所、函館公園内の中央広場で新型コロナウイルス感染症...
【上ノ国】町内で栽培した品種米「ななつぼし」を使用して醸造した地酒「...
函館駅前・大門地区で３月下旬、飲食店「ＡＤＤＩＣＴ（アディクト）」（...
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響で道内で必要とする４００ミリリット...
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〇…道南のクルーザーヨットの愛好者らでつくる南北海道外...
函館市元町の国指定重要文化財、旧相馬家住宅（東出伸司代表）は、新型コ...
陸上の第７６回道南春季大会兼北海道小学生大会標準記録突破大会（道南陸...
鹿部町の特産品を販売する「鹿部つながる市」（鹿部温泉観光協会主催）が...
【北斗】市教委は北海道に対する緊急事態宣言（３１日まで）の発令を受け...
【福島】町は１８日に開かれた町議会総務教育常任委員会で、福島商業高校...
道は１７日、新型コロナウイルス感染拡大を受けた道内全域での緊急事態宣...
函館市は住宅改修工事の一部を補助する「住宅リフォーム補助制度」の今年...