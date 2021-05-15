この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【松前】ＮＰＯ法人小田豊四郎記念基金が、北海道の食文化の発展に寄与し...
函館朝市でカニやサケなどの水産加工品を販売する「函館カネニ」（藤田公...
【乙部】町地域資源利活用推進協議会（田中義人会長）はこのほど、道の駅...
道が公表した２０２０年（昨年１～１２月）の道産食品の輸出額は前年比１...
函館市のサクラの名所、函館公園内の中央広場で新型コロナウイルス感染症...
【上ノ国】町内で栽培した品種米「ななつぼし」を使用して醸造した地酒「...
函館駅前・大門地区で３月下旬、飲食店「ＡＤＤＩＣＴ（アディクト）」（...
【上ノ国】上ノ国町観光振興公社は、プライベートブランド（ＰＢ）「おら...
ラッキーピエログループ（王未来社長）が、同社の土産の新商品「ラッキー...
道内で「炭火居酒屋 炎」などを展開する伸和ホールディングス（札幌）は...
函新杯朝野球（１４日）...
函館軟野連あさ野球（１４日）...
道への緊急事態宣言発令決定を受け、今なお厳しい状況が続く道南の観光施...
函館市文化団体協議会（文団協、加盟３６団体）は１４日、今年度の通常総...
北海道に３度目の新型コロナウイルス対応の緊急事態宣言が発令されること...
【江差】町は１７日から、町内の高齢者施設や介護事業の従事者を対象とし...
文化庁は１４日、世界文化遺産登録を目指す「北海道・東北の縄文遺跡群」...
函館西署は１４日、ＪＲ函館駅で子どもと女性の犯罪被害防止を呼び掛ける...
函館中央署と函館中央管内防犯協会は１４日、函館東郵便局（湯川町２、本...
市立函館保健所は１４日、函館市内の医療機関でノロウイルスが原因とみら...