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函館在住の韓国料理講師、金鉄洙（キム・チャルス）さんが開発を進めてい...
【七飯】大沼国際交流プラザ（大沼町８５）は、３月中旬から&ldquo...
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出産を控える妊婦の通院を支援する函館タクシー（日ノ出町、岩塚晃一社長...
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函館市元町の結婚式場「センティール・ラ・セゾン函館山」（伊藤峻一支配...
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函館市は１４日まで受け付けていたプレミアム付き商品券（１セット１万２...
日本乳がんピンクリボン運動（Ｊ・ＰＯＳＨ、本部・大阪）は乳がんを患う...
渡島桧山地域で自衛隊員の募集業務や広報活動などを行う、自衛隊函館地方...
函館に初めて来た時、道南に長万部町があるのを知り「あのギャグの地名だ...
「地元の役に立つような仕事をしていきたい」と話すのは、海上保安庁函館...
箏曲美音和会主宰の宮崎加奈古（雅是歌）さんの門下生で、正派邦楽会准師...