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土用の丑（うし）の日の２１日に向け、函館市内の和食店や旅館などで「う...
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函館市とシステム開発のビックボイス（本社・東京、佐々木治郎社長）は１...
◇七飯町 （１７日）▽１歳６カ月児健診（保健センター／正午） ◇森...
◇北斗市 （１８日）▽おはなしひろば（茂辺地小／前１０時半） （１...