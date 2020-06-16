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【北斗】ＪＡ新はこだての農産物直売所「あぐりへい屋」（小林真也店長）...
【北斗】ＪＡ新はこだての農産物直売所「あぐりへい屋」（東前、小林真也...
道内の人気グルメを集めた「北海道グルメマルシェ」が１１日、丸井今井函...
【七飯】道の駅「なないろ・ななえ」内にある「いももちや」は７日から、...
丸井今井函館店（本町）で１１日から、道内の人気グルメを集めた「北海道...
イチゴのスイーツ専門店「はこだて恋いちご洋菓子店」（函館市末広町）は...
シエスタハコダテ（函館市本町）を運営するＳＰＣ函館本町開発（布村隆二...
はこだて自由市場（函館市新川町）に、イカの釣り堀が登場した。その場で...
五稜郭バル実行委（室田秀文代表）は６日、スーパーマーケットの魚長（柳...
函館酪農公社の直売店「函館牛乳 あいす１１８」は６日、今季の営業を開...
【江差】桧山振興局は１０日、同局１階展示ホールで農林水産省の「花いっ...
【七飯、木古内】七飯町の道の駅「なないろ・ななえ」内の「いももちや」...
函館新都市病院（原口浩一院長）は、５月から、消化器内科外来を開始した...
〇…函館市青函連絡船記念館摩周丸に１５日、日の丸や国際...
函館市出身のプロレスラーで、プロレス団体「道南リング」代表のカツオ選...
「これからも北海道や道南の食を応援する催事をどんどんやっていきたい」...
日本キリスト教団函館千歳教会（柴田もゆる牧師）は１４日、「新島襄脱国...
【北斗】ホテル「東横イン新函館北斗駅南口」が１４日、ＪＲ新函館北斗駅...