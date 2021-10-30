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道信用保証協会（札幌）は、今年４～９月の信用保証の実績をまとめた。前...
みちのく銀行（青森県）は「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界文化遺産...
第一生命保険函館支社（松永啓支社長）は、食害虫「コスカシバ」による五...
第一生命保険五稜郭営業オフィス（菅原さおりオフィス長）はこのほど、保...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２３日、２０２１年...
道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の第７８回通常総代...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２２日、２０２０年度決算を発表...
信販大手のジャックス（東京）は１７日、函館市の子育て支援に役立ててほ...
全国でオフィスビルやマンション管理を展開する「リオ・コンサルティング...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は２４日、創業１１０周年を記念し...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
道選管事務局は３０日、衆院選（３１日投開票）の小選挙区での期日前投票...
【森】渡島総合振興局と渡島地域林業担い手推進協議会（会長・松井盛泰知...
【札幌、旭川】道と札幌市、旭川市は３０日、新たな新型コロナウイルス感...
市立函館保健所は３０日、函館市内で新型コロナウイルスの新規感染者は確...
■地元の食の魅力を発信 ２０１１年に函館・北海道の海鮮を提供する居...
函館北昭和小学校（近江辰仁校長、児童１７９人）は２２日、学校に配備さ...
衆院選比例道ブロックに立候補した公明党前職の佐藤英道氏（６１）が２９...