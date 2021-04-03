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新年度を迎えた１日、道南の企業で入社式が開かれた。新型コロナウイルス...
道南うみ街信金（藤谷直久理事長）は４月１日から、インターネットバンキ...
【江差】新型コロナウイルス対策に役立ててもらおうと、明治安田生命函館...
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は８日、同信金本店で２０２１年度...
【七飯】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１日、包括連携協...
船舶港湾作業などの函港作業（函館市万代町、吉野紳一社長）は２６日、北...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２４日、新型コロナウイルス感...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
損保ジャパン南北海道支店（鹿毛裕之支店長）は１７日、代理店組織のＡＩ...
函館市は３日、明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）と市民の健康...
札幌管区気象台は１日、北海道地方の３月の天候状況をまとめた。日本の東...
昨年に出産した母親と乳児が対象の「ご家庭でできる、子どもの東洋医学ケ...
○…電気・設備工事業のケイソー（函館市山の手１）は３月３０日、児童の...
国連が定めた世界自閉症啓発デーの２日、五稜郭タワーがシンボルカラーの...
北海道エアシステム（ＨＡＣ）の函館－奥尻線が１日で就航１５周年を迎え...
函館市教委は、南茅部地域の大船遺跡（大船町）、垣ノ島遺跡（臼尻町）の...
函館短期大学（猪上徳雄学長）の今年度入学式が２日、函館大学大講義室で...
【厚沢部】町富栄の屋外広告業「ヤマダ美芸堂」で３月２９日、この春中学...
栃木県足利市の両崖山一帯で２月２１日に発生し、９日目で鎮火した林野火...
函館市は今年度、戸井、恵山、椴法華地域の防災行政無線の親局と子局（中...