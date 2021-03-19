この記事は購読者限定です。函館新聞電子版に登録すると続きをお読みいただけます。
【森】渡島信用金庫（伊藤新吉理事長）は８日、同信金本店で２０２１年度...
【七飯】町と明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は１日、包括連携協...
船舶港湾作業などの函港作業（函館市万代町、吉野紳一社長）は２６日、北...
明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は２４日、新型コロナウイルス感...
北洋銀行万代町支店（函館市万代町）が、４月１９日から五稜郭公園支店（...
損保ジャパン南北海道支店（鹿毛裕之支店長）は１７日、代理店組織のＡＩ...
函館市は３日、明治安田生命保険函館支社（石桁健司支社長）と市民の健康...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
ＪＲ北海道は１６日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため...
北洋銀行（本店・札幌市）は２３日付で、五稜郭タワー（函館市五稜郭町、...
函館・道南のグルメイベント「はこだてフードフェスタ２０２１」（実行委...
函館市椴法華地区で、春に間引きした養殖マコンブ「おとひめこんぶ」の水...
【七飯】第１回定例町議会は１９日、本会議を再開。４日の本会議で総務財...
◇函館・北斗・七飯（午前９時―午後５時） 【内科・小児科】あんざい...
【江差】新型コロナウイルス対策に役立ててもらおうと、明治安田生命函館...
【札幌】道などは１９日、道内で新たに７８人が新型コロナウイルスに感染...
【厚沢部、江差】桧山管内の森林づくりに積極的に取り組む若手人材に贈る...
市立函館保健所は１９日、函館市内で新たに１人が新型コロナウイルスに感...
止血の巧みなメカニズム ぶつけた覚えのないのに腕や足に内出血が出来る...
心の語り部として郷土芸能の原点へと立ち返り 自然や偉人たちの思いを言...