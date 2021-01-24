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ＪＲ北海道は１６日から当面の間、新型コロナウイルス感染拡大防止のため...
北洋銀行（本店・札幌市）は２３日付で、五稜郭タワー（函館市五稜郭町、...
【鹿部】地域福祉活動の一助にと、生命保険協会函館協会（会長・石桁健司...
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会（ＪＡＩＦＡ）函館協会（亀田...
損保ジャパン代理店の自動車整備工場で組織するＡＩＲオートクラブ南北海...
第一生命保険函館支社五稜郭営業オフィス（函館市本町、菅原さおりオフィ...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は３日、函館市社会福祉協議会（大...
【乙部】町と第一生命函館支社（田邉新悟支社長）は、同町の高齢者などの...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は２６日、函館市の...
美原商店街振興組合（山本大樹理事長、加盟８０社）は２３日から、豪華賞...
【北斗】ソフトテニスの第４７回南北海道高校選抜インドア大会（函館ソフ...
函館大谷短大で１８日、生命保険協会函館協会（石桁健司会長）の出前講座...
「とかち帯広うまいものフェア」（帯広物産協会主催）が２３日、テーオー...
○…函館市中央図書館は３０日午後２時から、郷土の歴史講座「北海道立函...
函館市文学館は２３日、今年度３回目の「函館・文学の道しるべ」として、...
北海道国際交流センター（ＨＩＦ）は２３日、はこだてみらい館で「持続可...
道教育大函館校の学生でつくり、ＬＧＢＴ（性的少数者）の支援を考える「...
一昨年７月の参院選を巡って、広島の地元県議や市町村長に現金を渡したと...
渡島総合振興局と道漁業就業支援協議会は２３日、函館北洋ビルで「漁業就...