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生命保険協会函館協会（石桁健司会長）は３日、函館市社会福祉協議会（大...
【乙部】町と第一生命函館支社（田邉新悟支社長）は、同町の高齢者などの...
北海道損害保険代理業協会函館支部（木村勇人支部長）は２６日、函館市の...
【北斗】東京海上日動火災保険の出前授業「ぼうさい授業」が２６日、上磯...
生命保険協会（東京）が行う介護福祉士、保育士養成の給付型奨学金制度の...
北陸銀行奨学助成財団（富山県富山市、理事長・庵栄伸北陸銀行頭取）は１...
北海道信用保証協会はこのほど、４～９月の信用保証の実績を公表した。保...
函館商工信用組合（山本富靖理事長）は１０月３０日、あおぞら銀行（東京...
第一生命函館支社の社員ら１２人がこのほど、世界文化遺産登録を目指す北...
建て替えのため昨年１１月から仮店舗での営業を続けていた北洋銀行湯川支...
日本高野連は１１日、来年３月に甲子園球場で開かれる第９３回選抜高校野...
生命保険協会（東京）が行う「子育てと仕事の両立支援に対する助成活動」...
【北斗】市は今月１７日と２２日、市役所本庁舎で、開庁時間帯に来庁でき...
道と第一生命北海道営業局（札幌）は１１日、道の魅力を五七五の句で表現...
第４回定例函館市議会は１１日の本会議で、不妊治療への保険適用の拡大を...
小山直子氏（民主・市民ネット） 学校での働き方改革に関し、１年単位の...
〇…函館市縄文文化交流センター（臼尻町５５１、黒川宣之...
函館商業高校の流通ビジネス科３年生５人が１１日、「課題研究」の授業の...
道教育大附属函館中学校（中村吉秀校長、生徒３１４人）は１０日、日本航...
市立函館保健所は１１日、市内居住の３０～９０代の男女６人が新たに新型...