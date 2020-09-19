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みちのく銀行（本店・青森市）は、ＮＴＴドコモが提供するスマホ決済サー...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
【北斗】明治安田生命函館支社（石桁健司支社長）は３日、新型コロナウイ...
道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
【森、函館】第一生命森営業オフィス（白井智大オフィス長）と五稜郭営業...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
第５日は１８日、オーシャンスタジアムでＡブロック準決勝２試合を行った...
知内は中盤に相手のミスを突いて、一気にたたみかけた。４回１死に川村が...
函工は２回２死から手塚の左前打と敵失、小野の死球、山崎の内野安打で満...
函館西地区安全運転管理者協会（佐藤良三会長）は１８日、「秋の全国交通...
秋の全国交通安全運動（２１～３０日）を前に、ＪＡ函館市亀田（柴谷廣道...
みちのく銀行（本店・青森市）は１９日までに、ドコモ口座に加え新たにラ...
〇…中国・上海在住で、新型コロナウイルス禍で七飯町に無期限帰国中の二...
函館港で長年にわたって船舶運航の目印の役目を担ってきた海上保安庁のブ...
２０２１年世界文化遺産登録を目指す「北海道・北東北の縄文遺跡群」に含...
一般社団法人函館青年会議所と函館新聞社は１９日午後７時４５分ごろから...