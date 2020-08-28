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道南うみ街信用金庫（江差町、藤谷直久理事長）の新本部（函館市上新川町...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２７日、函館市上新川町の新本部...
五稜郭公園のサクラ保護育成の活動に協力したとして、函館市住宅都市施設...
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渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２２日に開かれた第７７回通常総...
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ＮＰＯ法人地域支援グループくりの木（内藤厚子代表理事）主催の「第２回...
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◇第８回つぐみ会パークゴルフ大会（１３日、七飯町パークゴルフ場） ...
【北斗】第一生命保険函館支社東部営業オフィス（小辻みちよ、前田勇樹オ...
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【江差】町教委社会教育課地域文化係は３０日午前１０時から、町郷土資料...