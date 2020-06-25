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【江差】道南うみ街信用金庫（本店・江差町、藤谷直久理事長）の通常総代...
道南うみ街信用金庫（藤谷直久理事長）は２２日に開かれた第７７回通常総...
【知内】第一生命函館支社江差営業オフィスは１９日、キャラクターのイラ...
【上ノ国】第一生命函館支社江差営業オフィスは１６日、町総合福祉センタ...
【森】第一生命函館支社森営業オフィスは、新型コロナウイルスの影響を受...
電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
北海道銀行（笹原晶博頭取）は２９日と６月５、１２日に資産運用をテーマ...
北海道銀行（笹原晶博頭取）と北洋銀行（安田光春頭取）がそれぞれ展開す...
北海道銀行は２～６日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、函館支店（...
函館商工信用組合（函館市千歳町、山本富靖理事長）は２４日、２０２０年...
渡島信用金庫（森町、伊藤新吉理事長）は２４日、２０１９年度決算を発表...
〇…はこだて若者サポートステーション・サポステプラス主...
「優れた泉質のお湯があり、地元の宝物。ここの施設を思う気持ちは人一倍...
札幌市内でのクラスター（集団感染）が落ち着いたと思ったら、今度は小樽...
渡島総合振興局は、３０日、７月１、２、６日に渡島合同庁舎で開く雇用調...
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、函館港に今年度入港するクルー...
日本生命函館支社（函館市大手町１２、北村太支社長）は２３日、函館市に...
百貨店運営の中合（福島市）が函館空港内で土産物を販売する「棒二森屋函...
日本一のコンブ産地・函館市南茅部地区で養殖マコンブの水揚げが始まり、...