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電気工事業のケイソー（函館市山の手１、佐藤襄代表）はこのほど、北海道...
北海道銀行（笹原晶博頭取）は２９日と６月５、１２日に資産運用をテーマ...
北海道銀行（笹原晶博頭取）と北洋銀行（安田光春頭取）がそれぞれ展開す...
北海道銀行は２～６日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、函館支店（...
道南うみ街信用金庫は大型連休中の２～６日、新型コロナウイルスの影響で...
道南うみ街信用金庫は５月２日、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、...
電気設備工事業の大鎌電気（函館市美原３、大鎌幸雄社長）は２４日、北海...
全国の銀行が地元企業の大規模地震リスク対策として実行している「震災時...
道は１４日、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小・小規模企業を...
新型コロナウイルスの影響により申告期限が延長された確定申告について、...
太陽と地球の間に月が入り、月が欠けているように見える部分日食が２１日...
北海道付近が高気圧に覆われた影響で２１日の函館は日中に晴れ間が広がっ...
渡島総合振興局と桧山振興局は１８日、渡島、桧山管内の農作物生育状況（...
【厚沢部】町国保病院は看護師または准看護師の会計年度任用職員１人を募...
【上ノ国】昨年、バス運転手から農業者に転身した住吉泰文さん（６３）が...
【鹿部】道の駅「しかべ間歇泉（かんけつせん）公園」の運営会社「シカベ...
【札幌】道は２１日、道検査分で新たな新型コロナウイルス感染者は確認さ...
【札幌】札幌市は２１日、同市内で新たに２人が新たに新型コロナウイルス...